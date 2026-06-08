Депутат Госдумы Тайсаев сообщил о давлении на оппозицию в ходе выборов в Армении Депутат Тайсаев отметил "беспрецедентное" давление властей на выборах в Армении

Москва8 июн Вести.В ходе парламентских выборов в Армении оказывалось серьезное политическое давление на оппозицию и избирателей. Об этом заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной думы РФ Казбек Тайсаев.

Он сообщил, что участвует в выборах в странах СНГ как международный наблюдатель не первый раз, но происходящее в Армении "не имело ничего общего с выборами".

То, что происходило здесь, конечно, ничего общего с выборами не имеет, на мой взгляд. Потому что такого беспрецедентного политического давления на оппозицию не было нигде и никогда. Когда арестовывается такое большое количество активистов: даже в день голосования задерживаются председатели комиссии, секретарь комиссии и так далее.… Мы были очевидцами того, как во многих квартирах были прописаны совершенно посторонние чужие люди. Даже на участке, где голосовал один из руководителей оппозиционной партии, где было огромное количество журналистов, даже там были выявлены факты, когда женщина при всех встала и сказала: "Да вот в моей квартире прописаны посторонние люди" сказал Тайсаев

Кроме того, по словам депутата, давление было и на избирателей, которые приехали из других стран.

[Были] армяне, которые по конституции имеют право проголосовать, на них велось беспрецедентное - я такого никогда не видел - давление. Когда мы вышли из аэропорта и увидели машину военной полиции, и увидели, что людям вручаются повестки… Более того, был очевидцем того, когда люди подходили и говорили: вот мой сосед прилетел, но на участок не пошел, потому что ему было сказано, что "ты можешь не вылезти с этого" добавил он

Как отметил политик, несмотря на такие ситуации, явка на выборах была высокая.

Было огромное количество [людей], были очереди, и явка высокая - все это соответствует действительности подытожил Тайсаев

Ранее лидер партии "Сильная Армения", предприниматель Самвел Карапетян заявил, что выборы в Армении невозможно назвать демократическими из-за давления на оппозицию.