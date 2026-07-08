Опрос предсказал Ле Пен победу на выборах президента Франции в 2027 году

Ле Пен предсказали победу на выборах президента Франции Опрос предсказал Ле Пен победу на выборах президента Франции в 2027 году

Москва8 июл Вести.Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сохраняет высокие шансы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Об этом говорят результаты опроса Французского института общественного мнения (IFOP), проведенного по заказу газеты Le Figaro и телеканала LCI.

Согласно данным IFOP, основными соперниками Ле Пен могут стать два бывших премьер-министра Франции: лидер центристской президентской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь и глава партии "Горизонты" Эдуар Филипп, которая входит в президентскую коалицию.

Институт рассмотрел два сценария, при которых кандидатом от президентского лагеря становится один из этих политиков. В обоих случаях в первом туре Ле Пен набирает по 36% поддержки. За Атталя готовы проголосовать 15% опрошенных, за Филиппа - 19%.

При этом результат Атталя сопоставим с показателем лидера левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона: ему также прогнозируют 15% голосов и возможность выхода во второй тур.

Во втором туре, по данным опроса, Ле Пен также получила бы преимущество. В случае противостояния с Эдуаром Филиппом она могла бы рассчитывать на 54% голосов, а в борьбе с Габриэлем Атталем - на 55%.

IFOP также рассмотрел сценарий, при котором соперником кандидата от "Национального объединения" во втором туре становится Жан-Люк Меланшон. В таком случае, согласно опросу, Ле Пен одержала бы наиболее уверенную победу, набрав 70% голосов.

Исследование проходило 7-8 июля среди 984 совершеннолетних респондентов. Это был первый опрос после того, как 7 июля Апелляционный суд Парижа огласил решение по делу о парламентских ассистентах, в котором фигурируют Ле Пен и несколько ее однопартийцев.