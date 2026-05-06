Французский суд освободил Саркози от необходимости носить электронный браслет Саркози получил условно-досрочное освобождение по коррупционному делу о выборах

Москва6 мая Вести.Экс-президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение в рамках исполнения наказания по делу о коррупции. Речь идет о превышении лимита финансирования его избирательной кампании в 2012 году. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Парижа.

Как уточняется в эфире радиостанции RTL, в суде было удовлетворено ходатайство Саркози о смягчении наказания. Теперь ему не придется носить электронный браслет на протяжении следующих шести месяцев.

Ранее Саркози попал в парижскую тюрьму Санте после обвинений в финансировании его предвыборной кампании 2007 года за счет средств ливийского лидера Муаммара Каддафи. Экс-президент пробыл за решеткой 21 день. Условия пребывания там он назвал адскими.