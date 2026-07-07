Фараж уйдет с поста депутата палаты общин на фоне коррупционного скандала Британский политик Фараж уходит с поста депутата палаты общин на фоне скандала

Москва7 июл Вести.Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж на фоне коррупционного скандала сделал заявление об уходе в отставку с поста депутата палаты общин. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, трансляцию которой вели британские телеканалы.

Sunday Times ранее сообщила, что Фараж не задекларировал пожертвования от своего близкого друга, бизнесмена Джорджа Коттрелла​​​. Бизнесмен, которого до этого в США осудили за отмывание денег, якобы оплачивал лидеру Reform UK услуги службы безопасности, а также продвижение в соцсетях перед его избранием в парламент в 2024 году. Однако, как гласят парламентские правила, новые депутаты должны сообщить о любых пожертвованиях, которые были получены за 12 месяцев до избрания.

Я подаю в отставку с поста члена парламента от округа Клактон-он-Си… Жители Клактона должны сами судить о моих действиях заявил Фараж

Он добавил, что в округе теперь состоятся дополнительные выборы, "где народ выступит против истеблишмента".

При этом Фараж высказал намерение принять участие в дополнительных выборах, рассчитывая на победу. Также политик подтвердил открытие комитетом по стандартам британского парламента очередного расследования. Сам Фараж подчеркнул, что никакие правила не нарушал. Деньги, с его слов, предназначены для обеспечения его же личной безопасности и никакого отношения к политике средства не имеют.