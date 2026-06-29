AFP: появление Макрона в солнцезащитных очках связано с его проблемой с глазом

Во Франции объяснили появление Макрона в солнцезащитных очках AFP: появление Макрона в солнцезащитных очках связано с его проблемой с глазом

Москва29 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон появился на официальном мероприятии в солнцезащитных очках из-за его проблем с глазом. Об этом пишет агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение французского лидера.

Макрон появился в темных очках на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом и не снял их даже в помещении.

Глава государства появился в них [темных очках] на лестнице Елисейского дворца, чтобы поприветствовать султана Омана… Это снова "проблема с глазом" говорится в публикации

Президент Франции уже появлялся на официальном мероприятии в солнцезащитных очках. Это было в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда Макрон произнес свою речь в зале, не снимая темных очков. Позже он объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял новое появление Макрона в солнцезащитных очках и напомнил о полученной им от супруги Брижит Макрон пощечине.