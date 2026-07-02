Макрон вновь появился на официальном мероприятии в солнцезащитных очках Макрон надел темные очки на встречу по борьбе с наркотрафиком

Москва2 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон четвертый день подряд появляется на публике только в солнцезащитных очках. В очередной раз он скрыл свои глаза во время встречи в правительстве, посвященной борьбе с наркотрафиком. Трансляцию мероприятия вел Елисейский дворец.

Макрон с 29 июля появляется на публике только в темных очках. В них он встречал султана Омана Хейсама бен Тарика и президента Португалии Антониу Жозе Сегуру, а также выступал на Всемирном конгрессе против смертной казни.

Ранее агентство Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на источник в окружении французского лидера, сообщило, что у Макрона "проблема с глазом".