Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск в темных очках

В Сирии Макрон снова надел темные очки Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск в темных очках

Москва7 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск, где он снова появился в темных очках, несмотря на вечернее время суток, сообщает РИА Новости.

В международном аэропорту Дамаска французскую делегацию встретил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани.

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя очередное появление Макрона в темных "авиаторах", высказал предположение, что причина может крыться в новом "выговоре" от первой леди Франции Брижит.

Это уже не первый случай, когда президент Франции появляется на официальных мероприятиях в темных очках. В конце июня он в течение трех дней подряд был замечен на публике в подобных аксессуарах.

Особый резонанс вызвало его появление на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года, где он также произносил речь в помещении, не снимая очки. Тогда Макрон объяснял свой вид наличием лопнувшего в глазу сосуда.