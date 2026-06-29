Москва29 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон снова появился на официальном мероприятии в солнцезащитных очках. Он не снял их на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом даже в помещении.

На видео встречи обратили внимание корреспонденты Reuters. Появление Макрона в костюме и солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце, где Париж обсуждал усиление партнерства с Оманом и обеспечение безопасности морского судоходства в Ормузском проливе, вызвало массу комментариев под новостью агентства в соцсети X.

Почему он опять в очках? Ему вновь дали пощечину? Видимо, ему вновь досталось от Брижит? написали комментаторы под публикацией видео

Макрон уже выходил на официальное мероприятие в солнцезащитных очках. Это было в январе 2026 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он произнес свою речь в зале, не снимая темных очков. Необходимость этого аксессуара французский президент тогда объяснил лопнувшим в глазу сосудом.

Повторное появление Макрона в очках-авиаторах лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо также прокомментировал предположением о том, что причиной мог стать новый "нагоняй от Брижит". Инцидент в аэропорту Ханоя в мае 2025 года надолго стал одной из обсуждаемых тем в СМИ. На камеры в ходе визита Макрона во Вьетнам попал инцидент, где Макрон на борту самолета перед выходом на трап получает толчок от супруги в подбородок. Даже президент США Дональд Трамп не отказался от комментария этого происшествия. Он дал Макрону личный совет.

А в конце июня этого года Макрон заявил, что на выборы после истечения своих полномочий в 2027 году не пойдет.