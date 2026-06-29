Филиппо высмеял новое появление Макрона в солнцезащитных очках Филиппо высмеял выход Макрона в солнцезащитных очках, припомнив пощечину от жены

Москва29 июн Вести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X высмеял новое появление президента республики Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках, напомнив о полученной им от супруги Брижит Макрон пощечине.

В понедельник Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Французский президент не снял их даже в помещении. Филиппо в посте прикрепил видео со встречи Макрона и оманского лидера.

Макрон снова вышел в солнцезащитных очках! Снова пощечина от Брижит? прокомментировал кадры Филиппо

Политик также напомнил, что компания, производящая очки, в которых ранее появлялся Макрон, обанкротилась.

Ранее президент Франции появлялся в солнцезащитных очках в январе на выступлении перед военным страны на авиабазе в городе Истр. Как тогда пояснили в Елисейском дворце, проблема состояла в лопнувшем сосуде в глазу Макрона.

В мае прошлого года СМИ показали кадры, на которых по прилете в Ханой, после открытия дверей самолета Макрон получает пощечину от своей супруги Брижит.