Поведавший о переписке Макрона с актрисой журналист заявил, что информация точна Французский журналист заявил, что уверен в романе Макрона с актрисой Фарахани

Москва14 мая Вести.Журналист Флориан Тардиф заявил в эфире телеканала Europe 1, что уверен в правдивости своей информации насчет откровенной переписки между президентом Франции Эммануэлем Макроном и франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани, из-за которой у французского лидера случилась публичная ссора с его женой Брижит.

Скандальный инцидент между Макроном и его супругой произошел в начале визита французского президента во Вьетнам в мае 2025 года. В сети распространилось видео, на котором Макрон получает пощечину от жены сразу после прилета в Ханой. Сам французский лидер прокомментировал эпизод, заявив, что он и его супруга просто дурачились.

По словам Тардифа, Макрон поддерживал платонические отношения с актрисой Фарахани, и Брижит обнаружила эту переписку.

Я хотел взять интервью у людей, близких к господину и госпоже Макрон, и обращался к очень надежными источникам, имеющим доступ к президентской чете. Господин Макрон отправлял актрисе текстовые сообщения, в которых говорил, что считает ее красивой или привлекательной сказал журналист

Тардиф также отметил, что у него было несколько источников, близких к Макрону и его жене, и все они сообщили ему одну и ту же информацию.