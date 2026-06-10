Москва10 июн Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что всерьез рассматривает возможность сложить с себя полномочия главы государства и затем побороться за пост премьер-министра республики. О таком повороте в своей политической карьере он сообщил в эфире радио Белград.

По словам сербского лидера, процесс уже идет. Он уточнил, что может подать в отставку даже раньше, чем через три-четыре месяца, и подчеркнул, что "каждый день" думает о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства страны.

Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много заявил Вучич

Вучич впервые стал президентом Сербии в 2017 году, а в 2022-м был переизбран на второй срок, который истекает в 2027 году. Однако ранее, 21 мая, он объявил, что парламентские выборы пройдут осенью — с конца сентября до середины ноября. Правящая Сербская прогрессивная партия намерена предложить Вучича в качестве своего кандидата в премьеры на предстоящих выборах, тем самым решив проблему невозможности баллотироваться на третий срок.