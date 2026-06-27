Вучич заявил, что идут последние дни и недели его президентства

Вучич сообщил о "последних днях и неделях" на посту президента Вучич заявил, что идут последние дни и недели его президентства

Москва27 июн Вести.Глава Сербии Александр Вучич заявил, что наступили "последние дни и недели" его президентства.

Вучич выступил в субботу на митинге в Белграде в поддержку его партии и политики. На акцию собралось более 200 тысяч человек.

Это для меня последний раз, когда перед таким числом людей я выступаю как президент... Вам говорили, что я никогда не покину свой президентский пост, это мои последние дни и недели как президента республики сказал сербский лидер, его слова приводит РИА Новости

Президентские полномочия Вучича истекают весной 2027 года, но он говорил о планах провести досрочные парламентские выборы осенью 2026 года. Правящая Сербская прогрессивная партия на выборах намеревалась предложить Вучича в качестве своего кандидата в премьеры.

Досрочных президентских выборов требовали сторонники сербской оппозиции.

В начале июня Вучич заявлял, что всерьез рассматривает возможность сложить с себя полномочия главы государства и затем побороться за пост премьера республики.