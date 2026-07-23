Вучич сообщил, когда пройдут парламентские и президентские выборы в Сербии Вучич: внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии осенью

Москва23 июл Вести.Внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии в октябре или ноябре, а президентские — "несколько позже". Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Белграде.

Вучич отметил, что уже говорил о том, что выборы состоятся до конца 2026 года, и намерен сдержать свое слово.

Следует ожидать, что они состоятся в октябре или ноябре, а это значит, что их назначат в сентябре или начале октября… Парламентские выборы обязательно состоятся до конца года, а президентские — несколько позже сказал Вучич

Ранее бывший вице-премьер республики, председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин сообщил, что Сербия не намерена присоединяться к военной коалиции, которую Евросоюз создает для борьбы с Россией. Он также отметил, что страна не станет вводить санкции против РФ и не войдет в состав создаваемого ЕС военного альянса.