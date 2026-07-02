Москва2 июл Вести.Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) ожидает, что президент страны Александар Вучич возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах, заявил председатель партии Милош Вучевич.

27 июня Вучич сообщил, что уйдет в отставку с поста главы государства "через несколько недель".

Как председатель СПП, я могу сказать, что мы <...> хотели бы, чтобы он [Вучич] возглавил список, был бы первым в нем <...> И если наш список победит, <...> то мы рассматриваем его нашим кандидатом на пост премьер-министра сказал Вучевич в эфире Радио Белграда

Президентские полномочия Вучича истекают весной 2027 года, но он говорил о планах провести досрочные парламентские выборы осенью 2026 года.