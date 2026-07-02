Москва2 июлВести.Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) ожидает, что президент страны Александар Вучич возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах, заявил председатель партии Милош Вучевич.
27 июня Вучич сообщил, что уйдет в отставку с поста главы государства "через несколько недель".
Как председатель СПП, я могу сказать, что мы <...> хотели бы, чтобы он [Вучич] возглавил список, был бы первым в нем <...> И если наш список победит, <...> то мы рассматриваем его нашим кандидатом на пост премьер-министрасказал Вучевич в эфире Радио Белграда
Президентские полномочия Вучича истекают весной 2027 года, но он говорил о планах провести досрочные парламентские выборы осенью 2026 года.