Москва30 апр Вести.В ходе визита в московский "Манеж", где проходит просветительский марафон общества "Знание", президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России. В ходе мероприятия представительницы бесермян спели российскому лидеру традиционную песню.

Мероприятие было приурочено к недавно учрежденному празднику, направленному на поддержку и сохранение культурного богатства уникальных этносов страны. Гостям и главе государства представили песню бесермян — малочисленного финно-угорского народа, исторически проживающего на территории Удмуртии. Как отмечают этнографы, пение является неотъемлемой частью быта бесермян, сопровождая их в повседневных делах.

Президент в своем обращении к участникам встречи подчеркнул, что уважение к национальным особенностям и любовь к родному краю являются основополагающими элементами общероссийской идентичности. Сила России заключается в ее многообразии, заявил российский лидер, добавив, что объединение народов страны основывается на искреннем желании каждого из них способствовать процветанию общего Отечества.