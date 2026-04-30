Москва30 апрВести.Мост с материка на остров Сахалин нужно построить, несмотря на дороговизну проекта, заявил президент России Владимир Путин.
Это дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту - вот что самое дорогое… Но все равно сделать нужносказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России
В четверг президент встретился с представителями коренных малочисленных народов России. Мероприятие приурочено к недавно учрежденному празднику, направленному на поддержку и сохранение культурного богатства уникальных этносов страны. В ходе встречи представительницы бесермян спели российскому лидеру традиционную песню.
В 2024 году губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко приводил подсчеты: 300 млрд рублей требуется на возведение моста и примерно столько же - на строительство подходов к мосту.