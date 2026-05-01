Губернатор Гехт рассказала о ключевой транспортной проблеме и задаче в НАО Губернатор НАО Гехт: важно, чтобы мост через реку Куя был построен

Москва1 мая Вести.Строительство моста через реку Куя - жизненная необходимость для жителей Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом губернатор НАО Ирина Гехт заявила в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

По ее словам, жителей Ненецкого автономного округа особенно волнует инфраструктура, и о важности инфраструктурных проектов для региона говорилось, в частности, на встрече секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", первого зампреда Совета Федерации РФ Владимира Якушева с представителями женского движения партии.

Регион, безусловно, отрезан от материка, и когда снимается Куйский мост, мы теряем это сообщение. И, конечно, нам важно, чтобы этот мост был построен подчеркнула Гехт

Ирина Гехт отметила: накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России говорил о строительстве моста на Сахалин.

Да, это дорого, но это важно, потому что там живут люди, это качество жизни людей. Это, конечно, всколыхнуло округ, и все тоже вновь вернулись к этой теме, потому что это - жизненная необходимость для округа. И сегодня мы будем продвигать эту историю в рамках "Народной программы" [партии "Единая Россия"] и, соответственно, в рамках столетия округа, которое состоится в 2029 году. Потому что это, наверное, ключевая проблема и задача округа отметила Ирина Гехт

Тем временем губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" назвал главной проблемой своего региона вопрос переселения людей из аварийных домов.