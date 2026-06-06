Махонин рассказал, как новый мост через Каму стал приоритетным проектом Махонин: проект моста через Каму стал приоритетным после изменения законов

Москва6 июн Вести.Пермский край долгое время добивался поддержки федерального бюджета для строительства моста через Каму, правительство называло этот проект неприоритетным, но после изменения законодательства ситуация изменилась. Об этом информационной службе "Вести" сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Губернатор рассказал, насколько важен для региона этот инфраструктурный объект и с какими трудностями сталкивались при попытке получить бюджетное финансирование.

Мы достаточно долго добивались поддержки федерального бюджета по строительству очень важного для нас инфраструктурного проекта – третьего моста через Каму, который нам даст возможность и толчок для развития жилищного строительства, развития правобережной части Перми. И когда, в общем-то, были годы, когда было все неплохо с точки зрения бюджетной поддержки, то федерация, конечно же, строила дороги и говорила о том, что ваш проект является неприоритетным. Но сейчас поменялось законодательство, и сегодня мы обсуждали уже как приоритетный наш проект заявил Махонин

Ранее Махонин сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме ключевая повестка Пермского края будет направлена на развитие проектов с крупными промышленными предприятиями.