Мишустин: ситуация в приграничье находится под особым контролем

Мишустин заверил, что помощь приграничным регионам остается приоритетом Мишустин: ситуация в приграничье находится под особым контролем

Москва23 июл Вести.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что обстановка в приграничных субъектах страны постоянно находится в центре внимания высшего руководства. Соответствующее заявление он сделал на заседании кабинета министров, где обсуждались меры поддержки пострадавших регионов.

Сегодня в повестке заседания вопрос, который касается помощи приграничным регионам. Ситуация там находится под особым контролем президента и правительства подчеркнул премьер-министр

Он добавил, что все необходимые решения принимаются оперативно, а помощь населению и органам власти на местах оказывается в полном объеме.

Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах для защитников приграничья.