Москва23 июлВести.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что обстановка в приграничных субъектах страны постоянно находится в центре внимания высшего руководства. Соответствующее заявление он сделал на заседании кабинета министров, где обсуждались меры поддержки пострадавших регионов.
Сегодня в повестке заседания вопрос, который касается помощи приграничным регионам. Ситуация там находится под особым контролем президента и правительстваподчеркнул премьер-министр
Он добавил, что все необходимые решения принимаются оперативно, а помощь населению и органам власти на местах оказывается в полном объеме.
Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах для защитников приграничья.