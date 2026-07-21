Госдума приняла закон о кредитных каникулах для защитников приграничья Госдума приняла закон по расширению мер поддержки защитников приграничья

Москва21 июл Вести.Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается распространить меры социальной поддержки, доступные участникам спецоперации (СВО), на участников контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящий момент в некоторых законах сохраняются различные подходы к статусу участников СВО и КТО. Закон направлен на сближение этих статусов, сообщает ТАСС.

Предлагается распространить социальные гарантии, которые действуют для участников СВО, на защитников приграничья и членов их семей. В частности, они смогут обращаться к кредиторам для получения кредитных каникул, а также получат право на бесплатную юридическую помощь.

Также авторы инициативы предлагают предоставить им возможность поступать на бюджетную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета по особой квоте без вступительных экзаменов.

Если закон подпишет президент России, нововведения вступят в силу со дня опубликования документа.