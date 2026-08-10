Москва10 авг Вести.Несмотря на трудность проведения восстановительных работ в прифронтовых регионах, эту работу необходимо выполнять, чтобы жители чувствовали себя комфортно, а наши военные понимали, за что они воюют. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Глава региона также отметил, что в рамках программы по восстановлению приграничья начались работы на 14 социальных объектах.

Далеко не везде сегодня обстановка позволяет зайти и, рискуя жизнью строителей, ремонтников, начинать работы. Ну, а что касается мероприятий, где сегодня мы присутствуем, формирование комфортной городской среды, я считаю, что это очень важные проекты, и, несмотря на вызовы дня сегодняшнего, несмотря на то, что Курская область – прифронтовой регион, и ежедневно враг проверяет нас на прочность, тем не менее, такие проекты очень важны, потому что людям хочется красоты и уюта. Им нужна мирная повестка. Я вижу, как жители очень позитивно реагируют на появление новых общественных пространств, благоустройство территорий. Это важно в том числе и для наших ребят, которые возвращаются оттуда, потому что они понимают, за что они воюют заявил Хинштейн

Ранее Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе восстановления школ, поликлиник, дорог и других социальных объектов в рамках реализации программы восстановления приграничья.