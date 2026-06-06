Москва6 июн Вести.Сокращение сроков оказания государственных муниципальных услуг, административных процедур, времени строек является окном возможности для Пермского края. Таким мнением с ИС "Вести" поделился губернатор региона Дмитрий Махонин.

Он добавил, что Пермский край входит в тройку регионов страны по рейтингу Министерства строительства.

Мы прекрасно понимаем, что время экономических таких замедлений – это еще время посмотреть, а так ли работает наша структура госаппарата, так ли мы эффективно смотрим на те же самые сроки оказания государственных муниципальных услуг. Поэтому мы в последнее время, в последний год очень много сократили всяких административных процедур, сделали их, привели их в цифру. Тем самым сократили сроки строек, инновационных циклов. По рейтингу Министерства строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации мы сейчас уверенно входим в тройку регионов страны. Это тоже наше окно возможностей. Это также нам позволяет еще раз привлекать деньги из федерации, потому что мы показываем результат очень быстро, уверенно рассказал Махонин

Он добавил, что промышленность края также является "окном возможностей", отметив, что ставка в Пермском крае делается на лесную отрасль.

Мы сейчас достаточно большое внимание уделяем поддержке лесной отрасли и на федеральном уровне, и на региональном уровне, понимая, что сегодняшняя конъюнктура и курсовые разницы не дают возможность маржинальной экономической деятельности. Но мы понимаем, что это время роботизации производства, это время автоматизации производства, это время использования на предприятиях механизмов национальных проектов в виде бережливого производства, оптимизации складских передвижений и получения эффективности за счет инструментариев, которые позволяют получить рентабельное производство рассказал Махонин

Ранее Махонин заявил, что регион получил поддержку федерального бюджета для строительства моста через Каму. Губернатор подчеркнул важность этого инфраструктурного объекта для Пермского края.