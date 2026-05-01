Губернатор: НАО не может принимать большой поток туристов из-за хрупкой природы Глава НАО: регион не может принимать большой турпоток из-за хрупкой природы

Москва1 мая Вести.Сегодня Ненецкий автономный округ (НАО) не может принимать большой поток туристов, поскольку природа региона крайне хрупка. Такое мнение озвучила губернатор региона Ирина Гехт в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Она подчеркнула, что регион обладает значительным туристическим потенциалом: здесь можно увидеть северное сияние, бескрайнюю тундру, покататься на снегоходах и порыбачить. Тем не менее текущая инфраструктура и уровень развития сферы услуг не позволяют принимать большое количество туристов.

Недавно в Магадане в рамках заседания Северного форума была высказана такая мысль: "Нужно квотировать, ограничивать число туристов в Арктику, поскольку, безусловно, это хрупкая природа, она тоже не должна получать чрезмерную нагрузку в виде большого количества туристов". И, наверное, здесь тоже есть разумное зерно, потому что мы, например, не увеличиваем поголовье оленей, чтобы сохранить пастбища сообщила Гехт

По ее словам, оптимальное решение — найти золотую середину: развивать туризм, чтобы привлекать гостей, и одновременно внедрять меры по защите окружающей среды и биоресурсов.

Здесь надо понимать, что нам [нужно] сохранить биоресурсы, потому что даже старожилы рассказывают: если раньше можно было десяти-двенадцатикилограммовую щуку поймать практически в каждую рыбалку, то теперь это все реже, потому что она не успевает вырастать — большое количество рыбаков, охотников. И это тоже, конечно, нарушает то хрупкое равновесие, которое есть в Арктике резюмировала губернатор

Ранее председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству и сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с ИС "Вести" назвал главные направления туризма для россиян на майские праздники.