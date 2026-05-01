Москва1 мая Вести.В Ненецком автономном округе (НАО) реализуются все рекомендованные меры поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом рассказала в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор округа Ирина Гехт.

По ее словам, в регионе сейчас действует более 30 мер поддержки.

Более того, у нас есть, например, такая мера, как предоставление земельного участка или компенсация за земельный участок. Без привязки к наградам и статусу ветерана боевых действий сегодня порядка 200 уже участников специальной военной операции воспользовались в нашем округе этой возможностью сказала Гехт

Как отметила глава региона, снижается и бюрократическая нагрузка на участников СВО для получения мер поддержки.

Сегодня у нас уже 30 мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей доступны в проактивном режиме. То есть это значит, они могут прийти в МФЦ, написав заявление, сразу получить всю необходимую поддержку. Сейчас мы работаем над тем, чтоб это был еще и беззаявительный характер, для того, чтобы, возвращаясь в родной округ, мы понимали, что он вернулся, и сразу автоматически назначали все меры поддержки объяснила она

Некоторые задачи регион решает сейчас, среди них создание реабилитационного пространства, отметила Гехт.

То есть здесь мы вместе со всей страной, в общем-то, в этом направлении работаем и реализуем те меры поддержки, которые необходимы заключила губератор

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании заявил, что работа по поддержке участников СВО будет продолжена. По словам российского лидера, система социальных гарантий для участников и ветеранов боевых действий, а также членов их семей последовательно расширяется.