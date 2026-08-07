Москва7 авг Вести.Бойцы спецоперации (СВО) из Магаданской области служат в разных подразделениях, и регион старается оставаться на связи с каждым, сообщил ИС "Вести" губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В Магаданской области действует множество программ поддержки участников и ветеранов СВО. Это и аналог федерального проекта "Время героев", и свои региональные варианты взаимодействия.

Это не только помощь ветеранам, это и взаимодействие. Обратная связь очень важна с бойцами, которые находятся сейчас "за лентой", выполняют боевую задачу. Они у нас разбросаны по разным частям, и мы стараемся со всеми поддерживать контакт. Отказать невозможно или сослаться на то, что уже централизованно мы взаимодействуем с округом, командирами, командующими группой войск. Это личный контакт. Мы обратились, а вы не отказали. Поэтому у нас по-прежнему работают волонтеры, для них это уже стало смыслом жизни рассказал Носов

Он также назвал не менее важным взаимодействие с семьями. По его словам, крепкий тыл — это залог победы.