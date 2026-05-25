Губернатор Носов: почти 30 тыс. человек работают в Магадане вахтовым методом

Москва25 мая Вести.До 30 тысяч человек работают в Магаданской области вахтовым методом, сообщил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор региона Сергей Носов.

Он также подчеркнул, что много людей, которые проживают на постоянной основе в Магаданской области, работают в бюджетной сфере.

Достаточно большое количество людей, до 28 000 человек, или вахтовым методом, значит, или сезонным. То есть, когда приезжаешь там за добычей рассыпного золота или путина, по ловле лосося отметил Носов

