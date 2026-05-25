Москва25 маяВести.Опыт ветеранов СВО помогает и в мирной жизни, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
На фронте они [бойцы] приобрели хороший опыт по созданию различных беспилотных систем. У нас оказалось очень много Кулибиных, те, которые на фронте делали уникальные вещи. Я часто это видел. Поэтому мы здесь создали условия, есть небольшой научно-технический центр с площадями, с оборудованием, со всем необходимым, где экспериментально можно, значит, ту наработанную практику по БПЛА [применить] в гражданском направлении. Собственно, производимые БПЛА мы сейчас применяем и в лесном хозяйстве, и в агентстве по гидротехническим сооружениям, и в контроле за землями, объектами животного мирасказал он
В данном направлении, подчеркнул Кожемяко, навыки и опыт бойцов СВО являются важными.
Кроме того, во всех наших колледжах имеются бесплатные возможности для обучения [ветеранов СВО]добавил он
