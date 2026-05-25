Москва25 мая Вести.Адаптация ветеранов СВО является важной задачей, заявил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" глава Артемовского округа (Приморский край) Вячеслав Квон.

Совместно с фондом "Защитники Отечества", которые на каждой территории достаточно активны, мы все-таки пытаемся помогать в адаптации тем, кто вернулся уже из зоны СВО. И для того чтобы понимать проблематику, нужно вникать в нее, а вникать позволяют только личные встречи с семьями, личные встречи с самими ветеранами. Они помогают точечно узнавать проблемы и их решать заявил он

Квон также указал, что бойцам на передовой регулярно поступает гуманитарная помощь.

Мне кажется, вся страна живет проблемами и задачей помощи [бойцам] специальной военной операции. И в Артеме точно так же, как и во многих городах нашей огромной страны, действуют и волонтерские организации, ветеранские организации, которые занимаются сбором гуманитарной помощи и покупкой оборудования. Это в большей степени важно не столько самим фактом приобретения, а важно вовлечением обычных гражданских людей в общую задачу победы. Я достаточно часто бываю у ребят там, и когда ты общаешься и привозишь этот гуманитарный груз, ты видишь с каким трепетом бойцы на передовой читают письма, рассматривают открытки. Конечно, гуманитарная помощь участникам СВО идет постоянно, и в нее вовлечены, практически все слои населения - от детей-школьников до наших ветеранов пояснил он

