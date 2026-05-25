Москва25 мая Вести.Артемовская ТЭЦ-2 в Приморье позволит региону активнее развиваться, заявил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" глава Артемовского округа (Приморский край) Вячеслав Квон.

Думаю, что к концу этого года новая строящаяся ТЭЦ-2 уже начнет свою эксплуатацию. Это даже не региональный, а федеральный проект. Этот федеральный проект позволит как раз и городу Артему, и югу Приморья более активно развиваться. Сегодня действительно наш регион достаточно активен в своем развитии, активно создаются новые предприятия, ведется жилищное строительство. А это все энергопотребление, и для этого, конечно, необходимы новые источники электроэнергии