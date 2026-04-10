Москва10 апр Вести.Журналист ИС "Вести" Дарья Ганиева поговорила с ветеранами СВО, которые вернулись к мирной жизни. Какое их призвание, многие из бойцов поняли именно в момент, когда их жизнь была под угрозой.

Ветеран СВО Руслан Гулак рассказал, что после ранения руки он переехал в Тульскую область, где на выплаты от государства прошел обучение и открыл собственный барбершоп.

Когда уже с СВО ушел, я вот прям конкретно знал, что я хочу и буду этим заниматься, и все. Потом вот получил деньги за ранение, и на эти деньги пошел получил образование. … Такая штука называется "социальный контракт". 350 тысяч рублей мне дали. На одно рабочее место – это более чем достаточно рассказал Руслан Гулак

У него есть брат Валентин, с которым они выросли в Донбассе и пошли добровольцами на СВО. В мирной жизни он достиг должности бригадира в крупной строительной компании, также стал сопредседателем общественной организации "Свои".

Я сам пришел ветераном [в организацию], был на СВО. Мне помогли в свое время мои организации, где я работаю. Мы с рабочими местами помогаем, на работу берем ветеранов СВО, помогаем. У нас есть договоренность с центрами, где ветераны проходят реабилитацию рассказал Валентин Гулак

Журналист также поговорила с 26-летним фермером из Бурятии Михаилом Жаркоем. На фронте он получил тяжелое ранение головы, после чего вернулся в свой регион, где занялся сельским хозяйством.

Моя задача – попробовать участвовать в гранте "Агромотиватор". Тем самым дается [финансовая поддержка] на развитие: на поголовье скота мясного направления, молочного направления, на покупку техники. И тем самым я хотел расшириться. Сейчас у нас продукции такой как таковой нет у нас на продаже, чисто только для себя разводим скот. В планах у нас молочные изделия, мясные изделия: колбасы, сосиски рассказал Жаркой

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что получившие инвалидность ветераны СВО смогут в упрощенном порядке оформить набор социальных услуг и выплат. Воспользоваться упрощенной процедурой можно будет однократно, впоследствии будет действовать общий порядок, предусматривающий подачу заявления до 1 октября текущего года.