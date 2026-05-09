Москва9 маяВести.В субботнем "Бессмертном полку" в Магаданской области приняли участие 15 тысяч жителей региона. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов.
Таковы совокупные данные для области.
15 тысяч колымчан в городах и поселках Магаданской области прошли сегодня в "Бессмертном полку"написал глава региона в своем канале в MAX
Он отметил, что в шествии участвовали как наследники героев Великой Отечественной войны, так и участники специальной военной операции, награжденные за защиту страны.
Ранее также сообщалось, что в "Бессмертном полку" в Тюмени участвовали свыше 100 000 человек.