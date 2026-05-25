Москва25 мая Вести.В Якутии создана уникальная система поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, включающая 117 мер, рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Внимание к участникам СВО, к членам их семей – для нас абсолютный приоритет. В Якутии создана уникальная система из 117 мер. Мы посчитали общие меры поддержки: муниципальные, региональные, федеральные. И касаются они самых разных жизненных ситуаций, начиная от медицинской помощи, реабилитации, лечения… Вопросы социальной реабилитации тоже очень важны отметил Николаев

В регионе также действует аналог федеральной программы развития ветеранов СВО "Якутия – Земля героев", добавил он.

Первый выпуск состоялся. 25 ребят, которые прошли очень большой конкурс, прошли годовое обучение, и сегодня уже многие работают замминистрами, работают в крупных корпорациях… Я всецело поддерживаю идею о том, что именно эти люди должны в будущем управлять и страной, и регионами, и районами подчеркнул Николаев

Во Владивостоке проходит отчетно-программный форум партии "Единая Россия" – "Есть результат!". Партия и правительство отчитываются о выполнении положений Народной программы "Единой России" в части развития территорий Дальневосточного федерального округа.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России продолжают совершенствовать систему мер поддержки участников спецоперации и их семей. По его словам, на сегодняшний день с этой целью принято уже около 170 федеральных законов.