Москва1 мая Вести.Ненецкий автономный округ (НАО) имеет стратегическое значение для России и заслуживает большего внимания со стороны федеральных властей. Об этом губернатор НАО Ирина Гехт заявила в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Она отметила географическое положение Ненецкого автономного округа, его запасы углеводородов и роль НАО для развития Арктики.

Округ на самом деле имеет стратегическое значение, то есть он практически весь находится в пограничной зоне. Это три моря, это Севморпуть, который проходит по всей территории округа. Это огромные запасы углеводородов, которые только частично пока задействованы. Поэтому здесь, конечно, мне кажется, что округ заслуживает большего внимания со стороны федеральных властей в плане его развития, вклада туда, потому что очень важно сохранить там человеческий потенциал, потому что мы точно будем развивать Арктику, и точно сейчас надо в это вкладываться подчеркнула Гехт

Также губернатор НАО предложила вдвое сократить первоначальный взнос для Арктической ипотеки, которая пользуется большой популярностью в регионе. Сегодня первоначальный взнос по этой программе составляет 40%.