Москва1 мая Вести.Строительство Арктического собора в Нарьян-Маре, как ожидается, будет завершено к 100-летию Ненецкой автономной области (НАО). Об этом рассказала в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор региона Ирина Гехт.

Арктический Успенский собор в Нарьян-Маре - строящийся храм, возводимый с 2014 года. Долгие годы, как напомнила глава региона, он был заброшен. В начале 2026 года его строительство возобновилось. Обсуждается также вопрос, чтобы у собора стоял памятник героям СВО.

Уже проведена изоляция купола, чтобы не протекал. Будет тепло, застеклят окна. И наша задача к 100-летию (НАО), чтобы собор уже открыл свои двери для наших прихожан. И, конечно, мы вот хотели бы, чтобы это тоже было местом памяти, в том числе погибших участников специальной военной операции. Это был бы памятник и семьям, которые бы могли там встречаться, и такой запрос от семей есть сказала Гехт

Она выразила надежду, что собор будет достроен к вековому юбилею Ненецкой автономной области, который состоится в 2029 году.

Храм надо достраивать. Слишком долго он ждал своего часа. И мы это обязательно сделаем… Когда в центре города зазвучат колокола на новом соборе, мне кажется, что будет совершенно другой знак и для жизни округа, и для жизни города. И я думаю, что это случится в 100-летний юбилей округа добавила Гехт

Также Гехт подчеркнула стратегического значение НАО для России. Как отметила губернатор, регион заслуживает большего внимания со стороны федеральных властей.