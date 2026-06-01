Артюхов: более 2 тыс. человек предложили идеи по улучшению ЯНАО

Москва1 июн Вести.Более двух тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа направили губернатору региона Дмитрию Артюхову предложения по улучшению региона в рамках подготовки к столетию с его образования, которое состоится в 2030 году. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Губернатор ЯНАО выразил надежду, что такие инициативы помогут привнести заметные перемены в регион.

Я очень признателен ямальцам за активность. Уже более 2 тысяч предложений направлено самых разных, касаемо жизни семей, детей, касаемо развития экономики, касаемо развития медицины, это те инициативы, которые должны к юбилейной дате нас заставить собраться, сконцентрировать ресурсы и что-то поменять, чтобы были все-таки заметные, разительные перемены рассказал Артюхов

Ранее Артюхов объявил 2026-й годом здоровья в ЯНАО. Чиновник заявил, что главными задачами являются прививание населению привычки правильно питаться, а также заниматься спортом.