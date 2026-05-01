Москва1 мая Вести.Чтобы сделать Арктическую ипотеку более доступной для молодых семей, необходимо снизить размер первоначального взноса. Такое предложение озвучила губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Она подчеркнула, что Арктическая ипотека пользуется большой популярностью в регионе, но сегодня первоначальный взнос составляет 40%, а это серьезный барьер для многих семей.

Здесь, конечно, не хватает нового жилья, хотя сейчас президент, понимая эту проблему, принял решение о том, что возможно приобретение жилья на вторичном рынке. Это на самом деле вызвало всеобщее одобрение, и у нас уже порядка пяти семей воспользовались возможностью получения арктической ипотеки, покупая жилье на вторичном рынке. Но все-таки размер первоначального взноса, на наш взгляд, следует уменьшить с 40% как минимум вдвое для того, чтобы молодежь могла этим воспользоваться считает Ирина Гехт

Помимо этого, следует наращивать объемы строительства нового жилья в арктических районах — это поможет удовлетворить растущий спрос и удержать население в регионе, добавила губернатор.