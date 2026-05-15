Москва15 мая Вести.Россиянам лучше не рисковать и продолжать кипятить водопроводную воду, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, его слова приводит ТАСС.

В Казани в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" Файзуллин прокомментировал завершение в 2025 году федерального проекта "Чистая вода".

Журналист поинтересовался у министра, когда после реализации этого проекта воду из-под крана можно будет пить без фильтров и кипячения.

Воду из-под крана всегда нужно кипятить, какой бы она чистой ни была… Это надежнее. И врачи об этом говорят. Зачем рисковать? ответил Файзуллин

Кипячение удаляет из воды более 80% микропластика, ранее выяснили китайские ученые.