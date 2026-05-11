Москва11 маяВести.Летние отключения горячей воды в отдельных зонах в новостройках и городах-миллионниках России могут прекратиться уже через 5–7 лет, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).
Он также отметил, что в целом по стране к 2035 году планируется сократить время отключений вдвое.
Действующий стандарт в большинстве регионов сейчас составляет до 14 календарных дней, но крупные города и регионы, которые активно модернизируют сети, уже перешли на 10 дней, напомнил депутат.
По словам Кошелева, полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70-80 процентов изношенных труб.
Однако локально, в новостройках и городах-миллионниках, первые зоны без летних отключений появятся уже через 5-7 летзаверил депутат Госдумы
Он также отметил, что сейчас перспективным ориентиром считается сокращение до 7 дней и менее, а в некоторых микрорайонах Москвы отключение уже длится 48-72 часа.
Кошелев выразил уверенность, что в России настанет время без летних отключений воды, но это не произойдет одномоментно.