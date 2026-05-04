С 6 мая в Москве начнут отключать отопление

Отопление в московских домах начнут отключать 6 мая С 6 мая в Москве начнут отключать отопление

Москва4 мая Вести.Отключение отопления начнется в Москве с 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на ПАО "МОЭК".

Процесс будет проводиться поэтапно: первыми будут отключены промышленные и административные здания, затем жилые дома, потом школы, детские сады и медучреждения.

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