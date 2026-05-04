Москва4 маяВести.Отключение отопления начнется в Москве с 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на ПАО "МОЭК".
Процесс будет проводиться поэтапно: первыми будут отключены промышленные и административные здания, затем жилые дома, потом школы, детские сады и медучреждения.
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4 мая температура воздуха в столице составила плюс 23-24 градуса. Однако в День Победы в город придет похолодание и дожди.