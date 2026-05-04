Отопительный сезон в Московской области планируют завершить к 12 мая Министр энергетики Подмосковья назвал 12 мая последним днем отопительного сезона

Москва4 мая Вести.Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов назвал дату завершения отопительного сезона в регионе. Подача тепла в дома завершится 12 мая.

Об этом он написал в своем канале в MAX.

С 5 мая в Подмосковье начнем процесс завершения отопительного сезона, полностью закончим подачу тепла в дома жителей 12 мая говорится в его публикации

Он подчеркнул, что не отключать систему сразу, а делать это постепенно решили в связи с ожидающимися в выходные похолоданиями. Циркуляция будет сохранена до следующей недели.

Постепенный переход к летнему графику позволит избежать резких перепадов температур. Система будет работать в более мягком режиме.