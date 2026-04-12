Москва12 апр Вести.В Московской области весенний паводок пошел на спад, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

На всех реках Московской области наблюдается фаза спада весеннего половодья… В ближайшие двое-трое суток… фаза спада весеннего половодья с интенсивностью снижения уровня воды 20-60 см. Затопления поймы рек Северка, Пахра сохранятся с уменьшением глубины затопления написал синоптик в своем Telegram-канале

Ранее он предупредил жителей российской столицы об изменениях погоды в самое ближайшее время. По его словам, температура скоро вернется к климатическим нормам для текущего периода весны, уже к концу дня 12 апреля, воскресенья, воздух прогреется до +12 градусов.