В Московской области к вечеру воскресенья пошел снег В некоторых районах Подмосковья вечером 26 апреля начался снегопад

Москва26 апр Вести.Вечером воскресенья, 26 апреля, в Московской области пошел снег. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в Telegram-канале​​​.

К 21 часу снег проник и в Московскую область - его отметили метеостанции Павловского Посада и Наро-Фоминска, причем довольно интенсивный - видимость в снеге составляет четыре километра написал Леус

Синоптик уточнил, что в понедельник, 27 апреля в столичном регионе прогнозируются обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром.