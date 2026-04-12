Температура в Москве на Пасху возвращается к климатическим нормам для данного периода весны. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
В своем канале в MAX он отметил, что в столичном регионе продолжится постепенное повышение температуры.
Показания термометров вернутся в рамки климатической нормынаписал метеоролог
Он отметил, что в воскресенье воздух прогреется до +10 … +12 градусов. В небе ожидаются прояснения, а небольшие дожди пройдут лишь местами.
В понедельник же температура повысится до 12-14 выше нуля. Осадков не ожидается.