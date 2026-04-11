Москва11 апрВести.В Москве и Московской области, в воскресенье, 12 апреля, воздух прогреется до плюс 11-13 градусов. Об этом ИС "Вести" заявил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.
По его словам, завтра днем погода улучшится, температурный фон поднимется на один-два градуса и вероятность осадков уменьшится.
В воскресенье жителей Москвы и Московской области ожидают улучшения погодных условий в связи с влиянием антициклона. Температура воздуха поднимется до плюс 11-13 градусов. Осадки ожидаются лишь местами и пройдут в виде небольших осадковсказал синоптик
Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александра Ильина рассказала о погоде в регионах России на Пасху.