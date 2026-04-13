Москва13 апр Вести.На неделе с 13 по 19 апреля в Москве ожидается потепление до 17 градусов, сообщил в интервью ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

После температуры до плюс 14 градусов тепла в понедельник жители столицы ощутят похолодание во вторник. Затем Москву ожидает теплая весна.

Начиная с утра вторника облачности станет больше, начнутся дожди, которые продолжатся в течение всего дня в сочетании с сильным порывистым ветром до 15 метров в секунду. И температура воздуха днем уже будет не выше плюс 10-12 градусов. рассказал синоптик

В среду температура воздуха вновь начнет активно расти: днем — плюс 15 градусов.

В четверг и пятницу она будет выше на 1-2 градуса. И к концу рабочей недели температурный фон будет находиться в диапазоне плюс 15-17 градусов. добавил Обухов

Осадки до 19 апреля будут незначительными. Атмосферное давление большую часть недели будет повышенным, но в связи с влиянием южного циклона во вторник оно заметно понизится до нормы, заключил он.