В Москве обновят системы отопления в 725 домах

Москва10 мая Вести.Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к замене внутридомовых систем центрального отопления в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Он отметил, что эти работы стартовали после окончания отопительного сезона. Их завершат до осени, чтобы обеспечить полную готовность жилых домов к началу зимы.

В этом году в рамках программы обновим внутридомовые системы центрального отопления в 725 домах сказал Бирюков

При капремонте будут заменены изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, соединительные элементы, отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования.

После замены трубопроводов системы отопления специалисты проведут ее комплексную опрессовку под контролем ресурсоснабжающей организации, добавил Бирюков.