Москва20 апр Вести.Сроки ежегодного отключения горячего водоснабжения для профилактических работ нужно сократить до трех-пяти дней, а в тех местах, где это позволяют технологии, - до одного-двух дней, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислава Гриба.

Срок отключения горячей воды в домах должен быть минимальным. В XXI веке, в наше время, современные технологии вообще позволяют обходиться без отключений. Считаю, что надо сократить профилактику до трех-пяти дней максимум. А там, где позволяют технологии, - до одного-двух дней сказал общественник

Он напомнил, что сейчас отключения длятся 10-14 дней, что доставляет неудобства жителям и ведет к вынужденным расходам на баню или фитнес, особенно для больших семей.