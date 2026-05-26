Москва26 мая Вести.Согласно данным опроса, в котором приняли участие 10 тысяч респондентов, треть россиян готовы снимать квартиру на время летнего отключения горячей воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "Авито путешествия".

Как правило, во время отключения люди используют водонагреватели (31%), бойлер установлен у 18%, 8% уезжают из города, остаются у друзей, родственников или посещают душ в спортзале. Но самым популярным вариантом справиться с отсутствием горячей воды – греть воду в чайнике или кастрюле. Так поступают 60% опрошенных.

35% респондентов сообщили, что уже снимали квартиру на период отключения горячей воды, думали об этом или готовы попробовать такой вариант в будущем сказано в публикации

При этом на временный переезд чаще соглашаются жители крупных городов - Москвы (61% респондентов), Казани (63%), Самары (64%) и Воронежа (67%). Чаще всего такой формат рассматривают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.