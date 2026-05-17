Россиян призвали перекрывать горячую воду на период ее отключения Эксперт Зацаринная назвала причину переплаты за ЖКХ при отключении горячей воды

Москва17 мая Вести.Жильцы домов, которые не перекрывают кран горячей воды в период ее профилактического отключения, рискуют переплатить за услуги ЖКХ. Об этом ИС "Вести" рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная.

Как правило, чтобы трубопровод во время профилактики оставался в сохранности, общедомовая система горячего водоснабжения (ГВС) продолжает наполняться водой. Это значит, что из крана горячей воды будет течь холодная, но установленные счетчики ГВС зафиксируют ее как горячую, тарифы на которую в разы выше.

Чтобы не переплачивать за услуги, которые потребитель не получал, жилинспекция обычно рекомендует перекрывать кран с горячей водой на период ее отключения подчеркнула экономист

Ранее эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь предупредил россиян, у которых в домах нет счетчиков, о риске переплаты за подачу холодной воды втрое.