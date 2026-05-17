Эксперт Бондарь: без счетчиков на холодную воду платить придется в 3 раза больше

Москва17 мая Вести.Россияне, в домах у которых не установлены приборы учета расхода холодной воды, рискуют платить за ее подачу втрое больше установленного тарифа, предупредил эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что в декабре 2025 года вступило в силу постановление правительства России, согласно которому коэффициент при расчете платы за холодную воду был увеличен с 1,5 до 3.

Без счетчика итоговая сумма за холодную воду может быть в три раза выше стандартного норматива. Повышенный норматив касается лишь холодной воды пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм"

По словам Бондаря, рост платежей затронет потребителей, у которых была техническая возможность установить счетчик, но они ей пренебрегли, а также собственников, которые не провели своевременную поверку приборов учета.

Эксперт добавил, что в зоне риска переплаты — владельцы приборов учета, допустившие их поломку или не передававшие показания больше 3 месяцев.

Для минимизировать расходов собеседник агентства рекомендовал при невозможности установить счетчики оформить подтверждающий документ, регулярно проверять данные о приборах учета в государственной информационной системе ЖКХ, передавать актуальные показания через приложение "Госуслуги.Дом".

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил необходимость повышения тарифа за холодную воду без счетчика борьбой с мошенническими схемами.